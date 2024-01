Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln sind zwei Menschen gestorben. Das teilte die Berliner Feuerwehr dem rbb mit.

Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen zu einem Brand in die Gropiusstadt ausgerückt. Dort stand eine Wohnung am Theodor-Loos-Weg im ersten Geschoss eines zwölfstöckigen Hochhauses komplett in Flammen.

Zwei Bewohner konnten von den Einsatzkräften aus der Wohnung geholt werden. Notärzte versuchten daraufhin, sie wiederzubeleben. Die Reanimierungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos.

Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Derzeit laufen noch die Nachlösch- und Belüftungsarbeiten. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.