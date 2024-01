Eine Briefträgerin aus Finsterwalde (Elbe-Elster) soll Hunderte Briefe sowie eine große Zahl an Zeitschriften und Zeitungen gehortet statt zugestellt haben. Wie die zuständige Polizeidirektion Süd am Donnerstag mitteilte, habe es zuvor mehrere Hinweise auf nicht zugestellte Briefe und Zeitungen gegeben.

Polizeibeamte hätten die Frau daraufhin gemeinsam mit Verantwortlichen des Zustellbetriebs aufgesucht und konfrontiert. In der Wohnung, die die Frau bereitwillig geöffnet habe, seien neben vielen nicht ausgeteilten Zeitschriften und Zeitungen knapp 200 ungeöffnete Briefe gefunden worden, die teilweise bis in den Dezember hinein datiert sind.

Sie wurden dem Zustellbetrieb übergeben, der sie in den kommenden Tagen an die Empfänger übermitteln will. Gegen die Frau werde nun wegen Unterschlagung ermittelt, so die Polizeidirektion Süd. Dem Zustellbetrieb stehe zudem eine Zivilklage gegen die Mitarbeiterin offen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage des rbb. Strafrechtlich sei, je nach Schwere des Falls, eine Geldstrafe möglich oder eine Haftstrafe bis zu drei Jahren.



Zu den Motiven der Briefträgerin ist derzeit noch nichts bekannt.