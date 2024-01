Mehr als 2.000 Menschen haben in der Evangelischen Kirche sexualisierte Gewalt erlebt, so eine Studie, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Auch in Berlin-Brandenburg wurden Fälle bekannt, der älteste reicht bis 1925 zurück.

So erschüttert, erschreckt und entsetzt, wie die kirchenleitenden Personen auf die Studie reagieren, hätten sie eigentlich schon 2010 sein können, als erstmals Betroffene an die Öffentlichkeit gegangen waren. Damals waren es die ehemaligen Schüler des Canisius-Kolleg in Berlin.

Dabei wurden auch sexuelle Übergriffe eines Pfarrers aus Ahrensburg (Schleswig-Holstein) auf Minderjährige öffentlich. Ein bedauerlicher Einzelfall? 14 Jahre später wissen wir: Nein, das war es nicht. Jetzt immer noch überrascht und betroffen zu sein, ist wohlfeil. Zeigt aber genau das Versagen eben jener Personen, die viel zu lange geglaubt hatten, ihre Kirchen und diakonischen Einrichtungen seien außen vor.

Dass sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche überhaupt thematisiert wurde, ist den Betroffenen zu verdanken. Ihrer Hartnäckigkeit, ihrem Mut. Sie sind mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit gegangen. Wie so oft wurde ihnen nicht geglaubt. Wie so oft wurden sie wieder weggeschickt, mit halbherzigen Entschuldigungen abgespeist und mit der Bitte um Verzeihung. Um es ganz deutlich zu sagen: Sexualisierte Gewalt ist nicht zu verzeihen.