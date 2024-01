Schulbildung - Zahl der Klassenwiederholer in Berlin bundesweit am niedrigsten

Di 23.01.24 | 12:49 Uhr

dpa/Kraufmann Audio: Fritz | 23.01.2024 | Bild: dpa/Kraufmann

Die Quote der Klassenwiederholerinnen und -wiederholer lag im Schuljahr 2022/2023 in Berlin bei 1,0 Prozent. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Berlin hat demnach bundesweit die niedrigste Quote. Deutschlandweit wiederholten laut Statistikamt 2,3 Prozent aller Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im vergangenen Schuljahr eine Klasse. Im Schuljahr davor waren es 2,4 Prozent gewesen.

Infobox Die Wiederholerquote beschreibt laut Bundesamt für Statistik den Anteil der Schüler:innen, die eine bestimmte Klassenstufe noch einmal durchlaufen. Sie wird errechnet als Quotient aus der Zahl der nicht-versetzten und freiwilligen Wiederholer:innen und der Gesamtzahl der Schüler:innen einer Klassenstufe im gleichen Schuljahr. In den Klassenstufen 1 und 2 werden keine Zahlen erhoben.

Deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern

Zwischen den einzelnen Bundesländern gab es der Statistik zufolge teils deutliche Unterschiede. Am höchsten war der Anteil in Bayern. 4,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler wiederholten dort im Schuljahr 2022/2023 eine Klassenstufe. Eine vergleichsweise hohe Quote hatte auch Mecklenburg-Vorpommern mit 3,8 Prozent. In Brandenburg lag die Quote der Wiederholer mit 2,1 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Die Versetzung wird in den einzelnen Bundesländern allerdings unterschiedlich geregelt.

Im Schuljahr 2022/2023 gab es bundesweit rund 148.800 Schülerinnen und Schüler, die entweder nicht versetzt worden waren oder freiwillig wiederholten. Das waren 7.000 weniger als im Schuljahr davor. Laut Bundesamt für Statistik lagen für das Schuljahr 2022/23 allerdings keine Daten für das Saarland vor.

Mehr als die Hälfte - 56 Prozent - der Wiederholerinnen und Wiederholer im Schuljahr 2022/23 war männlich, 44 Prozent waren weiblich. Damit wiederholten 2,5 Prozent der Schüler eine Klassenstufe, jedoch nur 2,0 Prozent der Schülerinnen.

Die Zahl der Klassenwiederholer war aufgrund der veränderten Versetzungsregelungen während der Corona-Pandemie größeren Schwankungen ausgesetzt. So sank die Quote der Sitzengebliebenen laut früheren Angaben im Schuljahr 2020/21 bundesweit deutlich auf 1,4 Prozent. In den drei Schuljahren davor hatte sich die Quote hingegen zwischen 2,3 und 2,4 Prozent bewegt.