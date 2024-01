Eberswalde (Barnim) - Grundschule wegen Vandalismus in Klassenräumen und Turnhalle geschlossen

Mo 29.01.24 | 17:27 Uhr

Sabine Tzitschke/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 29.01.2024 | Bildungsdezernent Bernd Schlüter | Bild: Sabine Tzitschke/rbb

Die Bruno-Bürgel-Grundschule in Eberswalde (Barnim) ist am Montag wegen Vandalismus geschlossen geblieben. Hintergrund ist, dass bislang unbekannte Täter am vergangenen Sonntag in die Grundschule eingebrochen waren. Nach Angaben der Polizei wurden dort in mehreren Klassenzimmern Schränke aufgebrochen und das Inventar quer auf den Bänken und Fußböden verteilt. Instrumente, Bücher oder wertvolle Technik sowie Tafeln seien hingegen nicht beschädigt worden, ergänzt der Eberswalder Bildungsdezernent Bernd Schlüter.

Unterricht kurzfristig nicht möglich

Auch in die Turnhalle der Schule drangen die Täter ein und entleerten dort einen Feuerlöscher. Der Boden und Sportgeräte waren mit dem weißen Löschpulver überzogen. Dem Bildungsdezernenten zufolge kommen Einbrüche in Schulen zwar gelegentlich vor, allerdings "so ein Ausmaß, dass mehrere Räume und die Sporthalle nicht mehr nutzbar sind, haben wir so bisher nicht gehabt." Die Kriminalpolizei hat noch am Sonntag Spuren am Tatort gesichert. Der finanzielle Schaden halte sich in Grenzen. "Es ist festgestellt worden, dass in dem Zustand, in dem sich die Räume befinden und bei der Unordnung kein ordnungsgemäßer und geregelter Unterricht beginnen konnte", sagte Schlüter. Kurzfristig habe lediglich eine Notbetreuung im Hort angeboten werden können, hieß weiter.

Lehrer, Hausmeister sowie Reinigungskräfte aus Eberswalde haben am Montagvormittag damit begonnen, die Schäden zu beseitigen, wie rbb-Reporter berichten. Bereits am Dienstag soll die Schule, auf die etwa 460 Kinder gehen, dann wieder regulär öffnen und Unterricht möglich sein. Einen Zusammenhang mit anderen Straftaten am vergangenen Wochenende schließt die Polizei vorerst aus. So sollen am Samstag fünf Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren in einem ehemaligen Vereinsheim gezündelt haben, wie es am Montag hieß. Ein Tresen habe bereits in Brand gestanden. Die Feuerwehr konnte das Feuer aber löschen, bevor es sich weiter ausbreiten konnte.