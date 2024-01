Das Jahr beginnt winterlich: Die Temperaturen sinken, teilweise kann sogar Schnee fallen. Dadurch kann es glatt werden auf den Straßen in Berlin und Brandenburg. Durch die vielen Niederschläge bleibt die Lage an Brandenburgs Flüssen angespannt.

Bei sinkenden Temperaturen wird es in den nächsten Tagen mit Regen und Schneeregen glatt auf den Straßen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, regnet es am Donnerstag bei sechs bis neun Grad, in Nordbrandenburg ist am Nachmittag mit Schneeregen zu rechnen. Der Wind frischt auf und dreht auf Nord.

Am Freitag werden nur noch minus ein Grad in der Uckermark und plus vier Grad an der Elster erreicht, es wird Schneeregen erwartet und es soll glatt werden. "Für viele Menschen kommt jetzt eine kleine Umstellung", erklärt ARD-Meteorologe Alexander Rudolph auf rbb|24-Anfrage.

Ein Hoch über Skandinavien sorge dort derzeit für Temperaturen bis zu minus 43 Grad. "Mit dem Nordwind kommt nun auch kalte Luft zu uns", so Rudolph weiter. Vor allem in Nordbrandenburg gehe der Regen in Schnee über, von Prignitz bis Oder werde es deutlich winterlicher. "Man kann den Schlitten wieder rausholen und schauen, ob der Schnee für eine Abfahrt reicht", sagt der Meteorologe.