Menschen, die eine Geldstrafe nicht bezahlen können, müssen dafür nicht mehr so lange eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis verbüßen, wie bislang. Diese Regelung gilt seit Februar dieses Jahres bundesweit. In Berlin sollen die Bedingungen laut Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) jedoch an anderer Stelle verschärft werden.

Verurteilte sollen künftig wieder mehr Stunden in der Haft arbeiten. Demnach ist geplant, eine Regelung aus dem Jahr 2021 rückgängig zu machen. Über das Thema soll bei der nächsten Senatssitzung am 20. Februar (Dienstag) beraten werden. Kritiker befürchten, dass Betroffene Arbeitsprojekte im Gefängnis abbrechen und letztlich doch länger in Haft bleiben.