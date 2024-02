toberg Montag, 05.02.2024 | 16:43 Uhr

>"Sonderparkgebühren für große SUV-Fahrzeuge nach dem Vorbild von Paris sind in Berlin derzeit nicht geplant.

Gut so. Ich finde diese Stadtpanzer zwar überflüssig, aber so wie in Paris ginge hier eh nicht. In Paris betrifft dies NUR ORTSFREMDE. Für Pariser Einwohner gilt dies nicht. Und schon wären wir beim Zweifel an unserem Gleichheitsgrundsatz. Wenn da einer klagt, geht sowas krachend bei Gericht unter. Also wenn, dann geht das in Deutschland für alle gleichermaßen. Und wer will das nun wieder überwachen, ob ein SUV über 1,6 Tonnen wiegt oder doch ein Leichtbauteil ist, dass sich nur als Stadtpanzer tarnt.