Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Gesundbrunnen sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden bei dem Einsatz in der Müllerstraße in der Nacht zu Samstag insgesamt acht Menschen medizinisch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung versorgt. Zwei Personen mussten demnach in Krankenhäusern bahndelt werden.