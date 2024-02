Freilaufende Hunde in Berlin - Der will doch nur spielen

So 18.02.24 | 11:22 Uhr | Von Ilja Behnisch

Bild: dpa/Wolfram Steinberg

Hunde hinterlassen Fußspuren im Herzen, heißt es. Bei gar nicht mal so wenigen Menschen allerdings auch pure Angst. Wie bei unserem Autor Ilja Behnisch, der nur eine Bitte hat.

Es ändert sich ja so manches im Laufe eines Lebens. Kontostand, Gewicht, Partner. Anderes bleibt. Ich zum Beispiel habe schon immer Angst vor Hunden. Dabei war ich selbst mal Halter. Quasi. Was die Liebe eben so möglich macht. Auch in ein Leben mit Hund einzutauchen, obwohl man sich immer gefürchtet hat vor dem "besten Freund des Menschen". Und es war ein schönes Leben mit dem Dalmatiner-Mischling Pauline. Aber die Menschen-Liebe ging, Pauline auch. Die Angst vor (anderen) Hunden blieb. Und weil ich nicht jeden Berliner Hund so gut kennenlernen kann wie einst Pauline, flehe ich alle Hundehalter an: Leint eure Lieblinge an!

"Der will nur spielen!" - Ich aber nicht!

Auch wenn ich auf den Schulwegen meiner Kindheit viel vor bellenden und mich verfolgenden Tieren davon gerannt bin in der Berliner Peripherie, wirklich passiert ist nie etwas. Abgesehen von der andauernden Befürchtung, irgendwann doch gebissen zu werden, war ich deshalb lange sprachlos über mein Unbehagen. Das änderte sich vor rund sieben Jahren, mitten im Prenzlauer Berg. Vor mir lief ein Mann mittleren Alters. Dann passierte es. Ein hüfthoher Hund sprang um die Ecke und den Vor-Mir-Läufer an. Gleich darauf bog auch der Hundehalter hinterher und ließ den sehr erschrocken wirkenden Vor-Mir-Läufer wissen: "Der will nur spielen!" Worauf der Vor-Mir-Läufer einen Satz sagte, der mir die Wahrnehmung öffnete: "Ich aber nicht!"

Unterschiede zwischen Theorie und Praxis

Ein großes Problem im Verhältnis von Mensch und Hund ist die Sprachlosigkeit, die zwischen beiden herrscht. Ich meine das ganz ernst. Wo keine Zustimmung abgefragt werden kann, ist der Übergriff vorprogrammiert. Doch der Mensch ist bekanntlich erfinderisch und hat unter anderem deshalb einen famosen Gegenstand geschaffen: die Leine. Und es kommt noch besser. Um ein möglichst reibungsloses Miteinander zu gewährleisten, hat sich der Mensch zudem Regeln und Gesetze auferlegt. So gilt in Berlin: Leinenpflicht für Hunde [gesetze.berlin.de]. Und zwar für alle und überall außer dort, wo es ausdrücklich erlaubt ist, den Hund freilaufen zu lassen. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht leider anders aus.

Ich lebe inzwischen in Friedrichshain. Was die Liebe eben so möglich macht. Hier ist die Leinenpflicht eher eine Absichtserklärung. Meine Feldstudie hat ergeben: von zehn Hunden, die meine alltäglichen Wege durch den Kiez kreuzen, laufen vier ohne Leine herum. Und es laufen viele Hunde durch meinen Kiez. Ich habe mich daran gewöhnt, mit viel Vorausblick durch die Straßen zu ziehen. Immer bereit, auf die andere Seite zu wechseln, weil ich der Gefahr aus dem Weg gehen möchte. Klingt albern? Da sehen sie mal, was Angst mit Menschen macht. Erst neulich bin ich, nachdem ich meinen Sohn in die Kita gebracht habe, einen kompletten Häuserblock von Umweg gelaufen, um heimzukommen. Vom Ende der Stichstraße, die zum Hinterhof unseres Hauses führt, hatte sich ein circa sieben Meter großer Husky genähert. Ohne Leine, dafür mit bestens gelaunter, munter telefonierender Halterin rund 30 Meter weiter zurück.

Über 580 Hundevorfälle im letzten Jahr

683 Hundevorfälle gab es im Jahr 2022 in Berlin, schreibt das Ordnungsamt auf Anfrage. Schwer verletzt wurden Menschen dabei in 87 Fällen. Bei etwas über 3,6 Millionen Einwohnern und rund 131.000 Hunden in der Stadt eine vergleichsweise geringe Zahl. Finde ich. Nimmt ja jeder anders wahr. Trotzdem: die Angst bleibt. Und Regeln sind nun mal Regeln. Apropos Ordnungsamt. Das schreibt weiter, dass im letzten Jahr 582 Verstöße auf öffentlichen Grünflächen geahndet wurden.Darunter seien auch "Feststellungen betreffend unangeleinte Hunde". Auf die Frage, ob das Ordnungsamt denn zumindest ein Bewusstsein über das Problem habe, erfolgte folgende Antwort: "Es werden viele Verstöße festgestellt und die Ordnungskräfte widmen sich im Rahmen ihrer – begrenzten - Kapazitäten gezielt der Feststellung und Ahndung entsprechender Verstöße."

Dit is Berlin

Durch meine Straße kommen mindestens zwei Mal am Tag Ordnungsamt-Mitarbeiter, um Parkscheine zu kontrollieren. Ich habe noch nie (in Zahlen: nie!) erlebt, dass der Halter eines leinenlos geführten Hundes auch nur angesprochen wird. Selbst dann nicht, wenn der Halter des leinenlos geführten Hundes schon fast in Atemzug-Nähe am Ordnungsamt-Mitarbeiter vorbeiläuft. Aber es passt ja ins Bild. Glasscherben, Zigaretten-Stummel oder gern auch mal Spritzen auf Spielplätzen? Dit is Berlin! Regelmäßig Urin-Pfützen im Hauseingang? Berlin! Sperrmüll auf den Straßen und Hunde ohne Leine? Berlin, Berlin, Berlin. Und wer mir damit kommen will, dass den armen Tieren doch auch ein bisschen Freiheit gegönnt sei, dem kann ich nur entgegnen: Wenn es Euch um das Wohl des Hundes geht, warum haltet ihr ihn dann so strikt in und auf Beton? Warum gönnt ihr ihnen nicht jeden Tag mindestens mal eine Stunde Freigang im Hundeauslauf? Vielleicht passiert es dort ja sogar, dass jemand "Ich auch" sagt, wenn ihr ihm ein "Der will nur spielen!" um die Ohren segelt.