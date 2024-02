Ein Mann ist am Samstagabend in Berlin-Kreuzberg durch Messerstiche schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fanden Polizisten den 45-Jährigen gegen 20 Uhr stark blutend auf dem Gehweg in der Reichenberger Straße und leisteten Erste Hilfe. Passanten hatten den Streifenwagen angehalten und auf den Verletzten aufmerksam gemacht.

Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Dabei wurde festgestellt, dass eine Arterie durchtrennt war. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach den Tätern wird gefahndet.

Zuvor hat es in Kreuzberg einen weiteren Vorfall gegeben, bei dem ein Mann verletzt wurde. Wie eine Polizeisprecherin dem rbb sagte, sind in einem Wohnheim zwei Männer in Streit geraten. Dabei habe ein 31-Jähriger einen 45-Jährigen leicht verletzt.