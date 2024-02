Bei einem schweren Unfall auf der A100 sind am Samstag drei Autos zusammengestoßen. Möglicherweise hat ein technischer Fehler den Unfall verursacht. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, sechs mussten ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Stadtautobahn A100 sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren an dem Unfall kurz vor dem Tunnel Rathenauplatz in Richtung Wedding in der Nacht zu Samstag drei Autos beteiligt. Ein Fahrzeug überschlug sich dabei den Angaben zufolge und landete auf der Seite.