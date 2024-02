Großbrand in Erlebnishof bei Schönewalde

Auf einem Erlebnishof in Schönewalde (Elbe-Elster) ist es am am Samstag zu einem Großbrand gekommen. Das teilte die Leitstelle Lausitz mit.

117 Kräfte waren am Mittag im Einsatz, um den Brand eines Nebengebäudes des Vier-Seiten-Hofs unter Kontrolle zu bekommen.

Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Verletzt wurde niemand.