Neue Bäume per Drohne in Waldbrandgebiet gesät

Bei Beelitz (Potsdam-Mittelmark) ist am Freitag ein Pilotprojekt zur Wiederbewaldung gestartet: Auf einer ehemaligen Waldbrand-Fläche hat eine Drohne Saatgut abgeworfen. Dafür wurden Laubgehölz-Samen in spezielle Pellets gepresst und punktgenau auf der Versuchsfläche verteilt. So will der Landesbetrieb Forst auf neue Weise den Wald wieder aufforsten, der durch einen Großbrand vor eineinhalb Jahren betroffen war.