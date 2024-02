In Reinickendorf finden aktuell mittwochs, freitags und an bestimmten Samstagen Hochzeiten statt. Noch gebe es keine Einschränkungen, teilt der Bezirk mit. Aber ab Juni werden die Samstags-Trauungen eingestellt, außerdem die sogenannten "Außeneheschließungen", also Trauungen, die außerhalb des Standesamtes etwa in Restaurants stattfinden.

Sterbeurkunden können innerhalb von zwei Wochen ausgestellt werden. Künftig könnte das aber länger dauern, prognostiziert das Bezirksamt. Was das Personal angeht, so gibt es im Standesamt laut Bezirk aktuell sieben volle Stellen, gewünscht sind auf längere Sicht aber doppelt so viele.