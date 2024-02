Sie kommen immer wieder, und meist auch noch mit reichlich Nachwuchs: Wildschweine machen in Kleinmachnow immer wieder Ärger. Eine Drückjagd hat etwas Ruhe gebracht. Nun regt sich Widerstand dagegen. Von Marie-Therese Harasim und Philipp Rother



Etwa 30 Stunden lang wurde in Berlin und Brandenburg nach einer Löwin gesucht, hunderte Polizisten waren im Einsatz. Am Freitag wurde Entwarnung gegeben. Das Tier sei höchstwahrscheinlich ein Wildschwein, sagen Experten.

Die Tiere folgen noch immer uralten Wildwechseln und stören sich nicht daran, dass dort nun Häuser stehen. Im Gegenteil: Sobald sie bei ihren nächtlichen kilometerweiten Wanderungen auf Nahrung stoßen, kommen sie immer wieder. Und Nahrung finden sie in Kleinmachnow jede Menge. Das beginnt auf den Maisfeldern der Region, geht weiter mit den Eicheln der Straßenbäume, mit Fallobst in den Gärten und mit einem reichen Angebot an Egerlingen und Larven in gut gewässerten Gärten und Komposthaufen.

Die Tiere dringen immer wieder in Gärten ein und plündern Mülltonnen - vor allem rund um den Stolper Weg. Die Siedlung zählt zu den am stärksten von den Wildschweinen heimgesuchten Orten in Kleinmachnow. Anwohner fordern nicht nur dort schon länger Maßnahmen gegen die Tiere. Auch Hunde wurden in der Dämmerung bereits angegriffen.