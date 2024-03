Spontan habe sich der Angeklagte entschlossen, sein zweites Kind zu ertränken, hieß es im Urteil. "Er konnte dieses Schreien in diesem Moment nicht mehr ertragen und wollte es nicht nur für den Moment beenden." Auf die Frage nach dem Warum sei im Prozess aber keine Antwort gefunden worden. Der Mann habe sich in einer depressiven Phase befunden, sei aber voll schuldfähig gewesen. Es sei keine von langer Hand geplante Tat gewesen.

Wegen des Verdachts, seinen drei Monate alten Sohn in einer Wohnung in Neu-Hohenschönhausen getötet zu haben, befindet sich ein Mann seit Samstag in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, sein Baby ertränkt zu haben.

Der 38-Jährige hatte gestanden, seinen kleinen Sohn am 11. August 2023 in einer Wohnung in Neu-Hohenschönhausen bekleidet und mit dem Kopf unter Wasser in eine Kinderbadewanne gelegt zu haben. Es sei in einem "nervlichen Zusammenbruch" geschehen. Er bereue zutiefst - "ich habe das Schlimmstmögliche getan", erklärte der Mann, der damals in der Softwarebranche tätig war.

Die Lebensgefährtin und die damals fünfjährige gemeinsame Tochter waren zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung. Der Mann hatte das tote Baby im Kofferraum seines Autos in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später festgenommen wurde.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.