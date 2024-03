Die Straßenbahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind ab sofort zu 100 Prozent mit kostenlosem WLAN ausgestattet. Das hat das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Alle insgesamt 381 Fahrzeuge seien in den vergangenen Monaten entsprechend nachgerüstet worden.



Auch in der Busflotte der BVG werde noch im März der kostenlose WLAN-Betrieb starten, kündigte das Unternehmen an. "Bis Mitte des Jahres werden dann fast alle Omnibusse das BVG Wi-Fi anbieten", heißt es in der Mitteilung. Ausgenommen davon seien lediglich jene Busse, die in den kommenden zwei Jahren ausgemustert werden.



Auch in den U-Bahnen soll sich in dieser Hinsicht etwas tun, versprechen die Verkehrsbetriebe. Neue Fahrzeuge würden bereits mit entsprechender Technik für kostenfreies WLAN geliefert. "BVG Wi-Fi" gebe es auch auf allen 175 U-Bahnhöfen der BVG, heißt es weiter.