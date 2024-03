Ich vergleiche die letzten drei Wochen mit der Zeitumstellung. Von Winter- auf Sommerzeit. Während alle anderen ihren Zeiger eine Stunde vorgestellt haben, verharre ich im Wintermodus, weil es mir da gefällt. Ja, mir geht es gut. Social Media fehlt mir gar nicht. Im Gegenteil, ein Segen, wenn nicht immer und überall Nachrichten und Emails auf meinem Handy aufploppen. Bildschirmzeit? Gibt es nicht mehr. Ich schätze mal, dass ich pro Tag nur noch zehn Minuten mit meinem Handy beschäftigt bin. Zu 90 Prozent am Telefon. Viel mehr geht auch nicht mit meinem Nokia 501. Eine Neuanschaffung für 23 Euro, damit ich nicht in Versuchung komme. Und die Versuchung ist groß.

Am Aschermittwoch startet die Fastenzeit. Seit einigen Jahren gibt es den Trend zum Klima-Fasten: sieben Wochen auf das Auto verzichten oder weniger konsumieren. Unsere Kollegin Miriam Keuter will in dieser Zeit auf das Smartphone verzichten.

All die kleinen Momente vermeintlicher Langeweile: Warten auf den Bus, Warten beim Arzt, Warten auf die Verabredung, aber vor allem vorm Schlafengehen. Im Bett liegen und noch mal alles durchscrollen, vor allem Instagram. Nicht selten bin ich noch eine gute Stunde in der Algorithmen-Blase hängen geblieben. Ich habe Menschen und Dinge gesehen, die ich eigentlich nie sehen wollte.

Diese Erfindung ist einfach genial. Damit unterwegs zu sein, ist so wunderbar einfach und bequem. Überhaupt, mobil im Internet sein zu können, ist eine Errungenschaft. Darauf verzichte ich ungern. Wie oft stehe ich in den letzten Tagen vor verschlossenen Türen, weil ich nicht eben mal kurz die Öffnungszeiten checken kann.

Die Sache mit dem faltbaren Stadtplan habe ich wieder aufgegeben. Es ist nicht nur unpraktisch, denn meine ersten Auftritte in der U-Bahn waren verdammt peinlich, als ich die Karte über einer Breite von zwei Sitzplätzen aufklappen musste. Ich mache es jetzt wie Mitte der 2000er. Ich gucke mir die Route im Internet an und schreibe mir Straßen und Wegbeschreibungen auf einen Zettel. Aber ich bin ehrlich. Google Maps fehlt mir sehr, sehr.

Was mir gar nicht fehlt ist WhatsApp. Allerdings bin ich durch meine freiwillig auferlegte Abstinenz für einige meiner Bekannten zu einer Art Problemfall geworden. Diskussionen um Treffen und Treffpunkte erreichen mich nicht mehr. Wer mich kontaktieren will, muss mich anrufen oder eine SMS schicken. Diese Extrabehandlung empfinden einige tatsächlich als Zumutung. Das wirft wiederum Fragen meinerseits auf.

"Ich weiß gar nicht wie ich Dich jetzt erreichen kann?", empört sich kürzlich ein Kollege am Telefon. Äh? Per Telefon? Mein Smartphone-Fasten stößt auf unerwartet wenig und zu Teilen negative Resonanz. Ob ich jetzt auch nicht mehr Auto fahren und nie mehr fliegen will, fragt mich ein Freund, als ich mein Tasten-Handy in einem Restaurant auf den Tisch lege.

Neun von zehn Deutschen besitzen laut Statistiken mittlerweile ein Smartphone. Die zehn Prozent ohne habe es schwer, stelle ich fest. Dass Online-Banking ohne Smartphone gar nicht mehr geht, das habe ich bei der Umstellung damals, zugegeben, ganz unkritisch hingenommen. Ich hatte schließlich ein Smartphone.