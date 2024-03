Urteil in Frankfurt am Main

Das Landgericht Frankfurt am Main hat im Fall eines bei einem Fußballturnier totgeprügelten jugendlichen Berliners einen mittlerweile 17-Jährigen zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.



Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Jugendliche im Mai vergangenen Jahres den 15-Jährigen so schwer verletzt hatte, dass er an seinen Hirnverletzungen starb.