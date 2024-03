Der Berliner Senat will freien Hebammen und Hebammenpraxen sowie ambulanten Pflegediensten das kostenlose Parken in Parkraumbewirtschaftunsgzonen erleichtern. Das gab die Senatsverkehrsverwaltung am Mittwoch bekannt. Eine entsprechende Bekanntmachung an die Bezirksämter sei bereits herausgegeben, heißt es weiter.