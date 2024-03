In Berlin-Köpenick ist am späten Montagabend ein lebloser Mann gefunden worden.



Die Umstände des Vorfalls im Ortsteil Oberschöneweide seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher dem rbb am Dienstagmorgen. Der Fundort wurde gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.



Nach einem Bericht der "B.Z." wurde der leblose Mann gegen 22:30 Uhr in einem Waldgebiet neben der Bahnstrecke An der Wuhlheide / Spindlersfelder Straße aufgefunden. Eine eintreffende Notärztin habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können.