Fünf Männer nach Streit in Lichtenberg schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung im Lichtenberger Dong Xuan Center sind am Freitagabend drei Männer lebensbedrohlich verletzt worden, zwei weitere schwer. Durch Notoperationen in der Nacht sind die drei Männer mittlerweile außer Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher dem rbb am Samstag mitteilte.

Die Beteiligten sollen in dem asiatischen Großmarkt mit Messern, Macheten und Holzlatten aufeinander losgegangen sein. Der genaue Hergang und der Grund für den Streit seien bislang unklar, sagte der Sprecher.