Die Polizei Berlin bestätigte dem rbb am Dienstag auf Anfrage Medienberichte, wonach es in Sozialen Netzwerken einen Demoaufruf für Dienstagabend gegeben haben soll. Unter den Titeln "Freiheit für Daniela Klette" und "Schluss mit den Staatsschutz-Razzien" soll zu einer Versammlung am Moritzplatz in Kreuzberg aufgerufen worden sein. Eine offizielle Demo-Anmeldung habe es nach Polizeiangaben bislang aber nicht gegeben.

Die Demonstration soll inzwischen abgesagt sein. Der Journalist und Linke Aktivist Oliver Rast, der selbst in der Vergangenheit Mitglied einer linksradikalen Gruppe war, schrieb auf X (ehemals Twitter), es gebe stattdessen eine "Orientierung auf bundesweite Aktivitäten am 18.3." Die Polizei Berlin gab auf rbb-Nachfrage an, man bereits sich dennoch darauf vor, dass es am Dienstagabend auch ohne Anmeldung zu einer spontanen Kundgebung kommen könnte.

Teile der Linken Szene scheinen sich an den andauernden Razzien der Polizei in Berlin Kreuzberg und Friedrichshain zu stören, die derzeit im Zusammenhang mit der Suche nach den beiden ehemaligen RAF-Mitgliedern und des mehrfachen Raubes beschuldigten Burkhardt Garweg und Ernst-Volker Staub stattfinden.

In einem Blog-Eintrag anonymer Autoren auf der Plattform "Indymedia" heißt es, man habe in Berlin "das Gefühl, in die 70er Jahre zurückversetzt zu werden", aufgrund der "übermäßigen" Polizeipräsenz, Straßensperren und täglichen Razzien. Der "Menschenjagd", wie es in dem Blogeintrag heißt, wolle man etwas entgegen setzen. Anschließend veröffentlichten die Autoren mehrere vermeintliche Autokennzeichen des Berliner SEK, dazu von Berliner und Niedersächsischen Polizei-Zivilfahrzeugen und wiesen darauf hin, wo in den letzten Tagen Polizeikontrollen durchgeführt worden seien und wo angeblich Einsatzbesprechungen der Polizei stattgefunden haben sollen.

Die Polizei gab auf rbb-Anfrage an, den betreffenden Blogeintrag zu kennen, anhand dessen aber nicht von einer erhöhten Gefährdungslage für Einsatzkräfte auszugehen. Dafür gebe es bislang keine konkreten Hinweise. Das Dokumentieren von Einsatzkräften und Fahrzeugen im öffentlichen Raum sei nicht verboten, sagte ein Sprecher.