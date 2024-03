Vor einem halben Jahr startete Nadja Voigt ihre Ausbildung als Physiotherapeutin an einer Berliner Schule. Doch in zwei Wochen muss sie die Schule verlassen. Ihre Klasse wird rausgeworfen - ohne Abschluss. Von Yasser Speck

Nadja Voigt hat im Oktober 2023 ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin an der Ludwig Fresenius Schule in Berlin-Lichtenberg angefangen. Die 39-Jährige hätte die Ausbildung eigentlich im September 2026 mit dem Staatsexamen abschließen sollen.

Die Klasse wurde am Freitag, den 15. März informiert, dass sie sich im Schulgebäude einfinden soll. Dann wurde ihnen von der Schulleitung mitgeteilt, dass sie "ausgeschult", also eben aufgelöst werden wird.

Der Klasse wurde erklärt, dass das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) bemängelt habe, dass an ihrer Schule der Lehrkräfte-Schüler-Schlüssel nicht eingehalten werde. Das bedeutet: Es gibt zu wenige Lehrkräfte auf zu viele Schülerinnen und Schüler. "Mehr haben wir nicht erfahren. Auf weitere Fragen von uns wurde nicht eingegangen", erinnert sich Voigt an das Gespräch.

Die Ludwig Fresenius Schule bestätigte gegenüber rbb|24, dass sie den geltenden Lehrkräfte-Schüler-Schlüssel nicht einhalten konnte und dass das der Grund für den Abbruch der Ausbildung von Nadja Voigts Klasse gewesen sei.

Das Lageso äußerte am Mittwoch in einer Stellungnahme [berlin.de] zudem, dass es Hinweise auf unzureichende Wissensvermittlung und Missstände erhalten habe, woraufhin es in Gespräche mit der Schule getreten sei. Weiter heißt es: "Bestehen die Defizite an der Schule fort, kann als letztes Mittel auch die Schließung oder die Teilschließung einer Gesundheits- und Pflegeschule erforderlich sein. Bei allen diesen Entscheidungen beachten wir den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit."

Die Interessen der Schülerinnen und Schüler spielen eine große Rolle, so die Pressestelle. "Es ist unser erklärtes Ziel, dass gute Pflegekräfte ausgebildet werden, nicht, dass ihnen die Ausbildung erschwert wird." Im Falle von Klassenauflösungen oder Schulschließungen unterstütze das Lageso bei der Suche nach einer anderen Ausbildungseinrichtung. Für solche Fälle hat das Lageso eine Ombudsstelle für Auszubildende in Pflegeberufen geschaffen.