P. Seitz Mittwoch, 06.03.2024 | 14:38 Uhr

Ich bin sehr traurig über diese Nachricht vom toten Gorillababy.

Ja, die Gruppe Gorillas im Zoo haben das gleiche soziale Verhalten wie in der freien Wildbahn, dass verlernen sie nie. Sie verabschieden sich auf dieselbe Art, wie im freien Urwald. Das zeigt, dass der Mensch die Gorillas im Zoo nicht halten sollten. Besser ein kürzeres Naturleben für sie, als die Gorillas eingesperrt der Menschheit zur Unterhaltung zu füttern.

Es ist schon das zweite Gorilla Baby was seit 2023 in Deutschland gestorben ist kurz nach der Geburt. Im Tierpark Hellbrunn in München hatte die Mutter, die Gruppe das Baby nicht angenommen und starb. Ich bin empört, wie Zoos meinen sie könnten menschlich nach ihrem Wissen und Erkenntnissen darauf Einfluss nehmen. Arten erhalten kann man bei Wölfen, selten bei Gorillas. Der Mensch macht diese Gorillas im Käfig zu Opfer. Sorry, ich finde es unerträglich.