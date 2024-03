Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geriet der Fahrer eines Kleintransporters am Mittwochmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Pkw. Durch den Aufprall schleuderte der Kleintransporter dann gegen ein weiteres Auto im Gegenverkehr. Anschließend fuhr den Angaben zufolge ein dritter Pkw auf den vor ihm verunfallten Wagen auf.

Vier Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B188 bei Großwudicke in Milower Land (Havelland) verletzt worden, drei davon schwer. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Alle Verletzten, darunter drei Männer und eine Frau, wurden durch Rettungskräfte in die umliegenden Krankenhäuser gefahren. Die vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Bergungsmaßnahmen dauerten am Vormittag noch an, die B188 ist dafür seit dem frühen Morgen in beiden Richtungen gesperrt, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von rbb|24.