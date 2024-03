Platte Reifen in Potsdam: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Do 14.03.24 | 15:31 Uhr

Ermittler haben in Potsdam einen Tatverdächtigen gefasst, der Luft aus mehreren Autoreifen abgelassen haben soll. Er sitzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam und die Polizeidirektion West am Donnerstag mitteilten.

Die Ermittler werfen dem Verdächtigen "im Zusammenhang mit dem Fall 'Tyre Extinguishers'" Sachbeschädigung in mehreren Fällen, tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie einen Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Im letzten Punkt geht es um den Verdacht des vorsätzlichen unerlaubten Besitzes von Chemikalien. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.