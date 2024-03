In der Potsdamer Innenstadt ist am späten Dienstagabend ein Mietshaus geräumt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach waren Beamte bei einer Durchsuchung in dem Haus in der Heilig-Geist-Straße auf möglicherweise gefährliche Stoffe gestoßen.

Mehrere Wohnungen seien gegen 21 Uhr evakuiert worden; zur Abwehr möglicher Gefahren sei zwischenzeitlich auch ein Sperrkreis errichtet worden.