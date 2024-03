Seit ungefähr zwei Wochen laufen in der Potsdamer Innenstadt die Arbeiten. Nun bestimmen Pflanzenkübel das Bild. Auf den Flächen, die bisher als Parkplätze dienten, wurden Sitzgelegenheiten, Beete und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder errichtet. So sollen die Gehwege entlastet und auch mehr Freiräume für Restaurants geschaffen werden. Zudem wurden auf der Straße neue Behindertenstellplätze und Kurzzeitparkplätze markiert.

Bislang standen die parkenden Autos in der Potsdamer Dortustraße Spiegel an Spiegel - wurde eine Stellfläche frei, blieb sie nicht lange unbesetzt. Nun soll der rund 400 Meter lange Abschnitt zwischen Brandenburger Straße und Hegelallee mit vielen Bars, Restaurants und kleineren Geschäften zum verkehrsberuhigten Bereich werden.

Danach will die Stadt mit den Anrainern gemeinsam entscheiden, wie die neue Gestaltung der Straße "in einen dauerhaften Zustand überführt" werden kann.

"Zusammen mit den Anwohnenden, Gewerbetreibenden und Gastronomen soll ausprobiert werden, wie der Straßenraum in dem Straßenabschnitt neu und einladend gestaltet werden kann", teilte die Stadt mit. Geplant ist eine einjährige Erprobungsphase, die am Donnerstag offiziell beginnt.

In der Dortustraße müssen nun die Besucherparkplätze weichen, die Bewohnerparkmöglichkeiten werden weitgehend in die Hegelallee verlagert. Insgesamt werden mehr als 100 Stellplätze gestrichen.

"Die Lebensräume sind für die Menschen da und nicht für die Autos", sagt Sarah Zalfen (SPD), Mitglied der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. Das neue Konzept müsse jetzt ausprobiert werden. So sieht es auch Bernd Rubelt (parteilos): "Wir können, glaube ich, mit diesem Konzept die Attraktivität deutlich steigern. Und die Menschen können sich frei bewegen." Dennoch will er kritisch bleiben: "Wenn die Qualitätsziele nicht erreicht werden, müssen wir mit den Stadtverordneten darüber reden, ob man was verändern kann", sagt der Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt. "Wir sind da ein Stück beweglich und werden das in den nächsten Monaten beobachten."

"Ich weiß, dass meine Kinder hier nicht spielen können, weil ein SUV nach dem anderen hier parkt", äußert der Stadtverordnete Sascha Krämer (Linke): "Ich möchte, dass sich die Menschen hier wohlfühlen, dass sie ihre Kinder hier spielen lassen können und sich selber auf die Bank setzen können."