Berlin-Kreuzberg - Ermittler sollen mehr als ein Kilo Gold in Wohnung von RAF-Terroristin gefunden haben

Fr 08.03.24 | 12:21 Uhr

40 Quadratmeter, die es in sich haben: Nach einer Granate und weiteren Sprengmitteln sollen in der Wohnung der RAF-Terroristin Daniela Klette laut "Spiegel" auch Gold, Bargeld und eine scharfe Pistole gefunden worden sein.

Ermittler haben in der Wohnung der verhafteten RAF-Terroristin Daniela Klette im Berliner Stadtteil Kreuzberg Gold und Bargeld in verschiedenen Verstecken gefunden.

Das hat der "Spiegel" [Bezahlschranke] am Freitag online gemeldet. Demnach habe sich in einem doppelten Boden eines Holzschränkchens 40.000 Euro in bar sowie eine Pistole mit zwei gefüllten Magazinen befunden. Bei der Untersuchung eines anderen Möbelstücks seien 1,2 Kilogramm Gold sichergestellt worden, hieß es weiter.

Ermittelndes LKA Niedersachsen äußerte sich nicht

Das Landeskriminalamt Niedersachsen wollte sich auf Anfrage von rbb|24 nicht äußern. "Zum laufenden Verfahren und möglichen Funden äußern wir uns aus ermittlungstaktischen Gründen nicht", so eine LKA-Sprecherin am Freitag. Die Berliner Polizei erklärte in diesem Kontext, dass sie nur in Amtshilfe für die niedersächsischen Kollegen handelten und die Pressehoheit beim dortigen LKA liege.

Wie der "Spiegel" mit Verweis auf Beamten-Notizen weiter berichtete, sollen in der Sozialwohnung auch ein Störsender, etliche Handys und Ausweise, eine Sturmhaube sowie "diverse Unterlagen mit RAF-Bezug" sichergestellt worden sein. Zuvor - und das ist gesichert - wurden bei einer ersten Wohnungsdurchsuchung in der Sebastianstraße unter anderem eine Granate und Sprengmittel gefunden.

Bundesanwaltschaft erlässt ebenfalls Haftbefehl

Gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette ist am Donnerstag auch von der Bundesanwaltschaft ein Haftbefehl eröffnet worden. Darin geht es um drei Taten der Roten Armee Fraktion (RAF) zwischen 1990 und 1993, an denen Klette beteiligt gewesen sein soll. Der heute 65-Jährigen werden versuchter Mord und versuchte sowie vollendete Sprengstoffexplosionen vorgeworfen.

Bisher lag gegen Klette ein Haftbefehl des Landeskriminalamts Niedersachsen vor, wegen mehrerer versuchter und erfolgreicher Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 - vor allem in Niedersachsen. In diesem Zusammenhang werden auch die noch flüchtigen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub gesucht.

Festnahme am 26. Februar

Klette war am 26. Februar in ihrer Kreuzberger Wohnung festgenommen worden. Dort soll sie ohne Mietvertrag in der Einzimmerwohnung gelebt haben. Zusammen mit den früheren RAF-Terroristen Garweg (55) und Staub (69) war sie vor mehr als 30 Jahren untergetaucht. Alle drei gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion an, die bis 1991 zahlreiche Anschläge verübte und Menschen tötete. 1998 erklärte die RAF sich für aufgelöst.

