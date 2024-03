Am frühen Freitagmorgen ist ein Feuer auf einem Baugelände der Berliner Stadtautobahn A100 ausgebrochen.



Wie die Polizei dem rbb mitteilte, sind an der Kiefholzstraße an der Grenze zwischen Neukölln und Treptow sechs Baufahrzeuge komplett ausgbrannt. Außerdem sind bei dem Feuer ein weiteres Fahrzeug und ein Container in Brand geraten, konnten von der Feuerwehr aber gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell vor Ort zur Brandursache. Untersucht wird etwa, ob Brandbeschleuniger benutzt wurden und ob ein Zusammenhang mit Protesten gegen den Ausbau der A100 besteht.

Bereits im Januar hatte ein Bagger auf der Autobahn-Baustelle gebrannt, damals schloss die Polizei Brandstiftung nicht aus. Der polizeiliche Staatsschutz hatte daraufhin die Ermittlungen übernommen.