Auf dem östlichen Berliner Ring sind in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall zwei Menschen gestorben.



Nach Angaben der Polizei war der Pkw mit den beiden Opfern kurz vor der Abfahrt Erkner in Fahrtrichtung Nord in die Leitplanke gefahren. Bei den Toten handelt es sich demnach um eine Frau und ein Kind. Sie konnten bisher noch nicht identifiziert werden.



Unfallgutachter der DEKRA und die Kriminalpolizei untersuchen den Unfall.



Die stundenlange Sperrung der Autobahn wurde am Sonntagmorgen aufgehoben.