4.300 Menschen müssen am Mittwoch womöglich ihre Wohnungen verlassen

Bombenverdacht in Oranienburg

Wegen der Entschärfung einer möglichen Bombe müssen in Oranienburg (Oberhavel) voraussichtlich 4.300 Menschen am kommenden Mittwoch ihre Wohnungen verlassen. Im Ortsteil Lehnitz wurde ein metallischer Gegenstand gefunden, wie die Stadt Oranienburg am Freitag mitteilte. Ob es sich dabei wirklich um eine Bombe handelt, soll bis Dienstag geklärt werden, hieß es.