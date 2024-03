Zwischen Freitag- und Samstagmittag werde der Wiedereintritt eines größeren Weltraumobjekts in die Erdatmosphäre erwartet, das möglichweise zersplittern wird, so das BKK. Auch Leuchterscheinungen oder die Wahrnehmung von Überschnallknallen seien möglich.

Trümmerteile der Internationalen Raumstation ISS könnten am Freitag auf die Erde niedergehen. Wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um ein ausrangiertes Batteriepaket.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) geht davon aus, dass die Trümmerteile über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten. In der Regel verglüht Weltraumschrott dabei.

Das BKK schränkte allerdings ein, es sei nach jetzigen Informationen als sehr gering einzuschätzen, dass die Trümmerteile in Deutschland auf die Erde treffen. Sollte sich das Risiko erhöhen, will das Amt über die Apps Katwarn und Nina informieren – außerdem über seine Internetseite [warnung.bund.de] .

Auch der Süden der Landkreise Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz liegt in zwei der berechneten Überflugbahnen des Objekts, wie aus einer Grafik des Amts [bbk.bund.de] hervorgeht. Demnach könnten Trümmerteile am Freitag gegen etwa 16:50 Uhr beziehungsweise gegen 18:20 Uhr die Region passieren.

Aber: "Erste Analysen des deutschen Weltraumlagezentrums haben ergeben, dass Teile der Batteriepakete den Wiedereintritt überstehen und die Erdoberfläche erreichen können", teilte das Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit. Vor dem Wiedereintritt überfliege das Objekt mehrmals Deutschland, eine Gefährdung hierzulande werde "derzeit jedoch als statistisch unwahrscheinlich angesehen". Bis jetzt sei noch nie ein Mensch von Weltraumschrott verletzt worden, sagte Hauke Fiedler vom DLR dem rbb: "Die Wahrscheinlichkeit für einen einzelnen Menschen, dass genau der getroffen wird, ist sehr, sehr gering. Es ist deutlich wahrscheinlicher, dass man im Lotto gewinnt. "

Bei dem Objekt handelt es sich den Angaben zufolge um eine Plattform mit Batteriepaketen, die in etwa so groß wie ein Auto ist und 2,6 Tonnen wiegt. Die Plattform wurde bereits am 21. März 2021 bewusst von der ISS abgetrennt, um Jahre später in die Atmosphäre einzutreten. Dort soll sie weitgehend verglühen. Solche Manöver würden so geplant, dass Trümmer, die die Erdoberfläche erreichen, möglichst über unbewohntem Gebiet niedergehen, sagte ein DLR-Sprecher.