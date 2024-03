Ermittler sind in Berlin und Brandenburg am Mittwochabend zu einer großangelegten Razzia wegen des Vorwurfs der Zwangsarbeit in Restaurants gegen neun mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Bande ausgerückt. Wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Zoll am Donnerstag in der Hauptstadt mitteilten, sollen sie vor allem aus Indien stammende Opfer ins Land geschleust und als Spezialitätenköche in Gaststätten systematisch ausgebeutet haben.