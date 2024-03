Nach dem Brandanschlag auf einen Strommast im Landkreis Oder-Spree, ist der Stromausfall in den betroffenen Berliner Stadtteilen behoben.

Wie die Polizei dem rbb am Dienstagabend bestätigte, haben die Stadtteile Müggelheim, Neukölln und Rahnsdorf seit 20:40 Uhr wieder Strom.

Es werde aber weiter an einem Umspannwerk in Erkner (LOS) gearbeitet. Es könne noch zu Unterbrechungen in der Stromversorgung kommen, so die Polizei.