Ein Supermarkt in Hennigsdorf (Oberhavel) ist am Mittwoch wegen der Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes gesperrt worden. Entschärfer der Polizei rückten aus, um das Objekt zu prüfen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West. Der Einsatz der Spezialisten des Landeskriminalamtes dauerte am Nachmittag noch an.