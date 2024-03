Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch und Donnerstag bundesweit zu einem Warnstreik bei der Postbank aufgerufen. Filialen in Brandenburg und Berlin sind davon ebenfalls betroffen. Vor der Filiale am Alexanderplatz soll am Mittwochvormittag eine Kundgebung stattfinden - erwartet werden rund 300 Teilnehmer.