Nach einem mutmaßlichen Wolfs-Angriff im Angermünder Ortsteil Wilmersdorf (Uckermark) am Dienstag werden nach wie vor circa 20 Schafe vermisst. Das berichtet der betroffene Halter Jens Kath am Mittwochnachmittag dem rbb. Ihm zufolge wurden bis in die Nacht und dann wieder ab den frühen Morgenstunden mit Wärmebildkameras nach den restlichen Tieren gesucht. Lediglich ein weiteres konnte gefunden werden.