Ein 30-jähriger Mann hat am Sonntagabend drei Polizisten bei einem Einsatz in Berlin-Friedrichshain verletzt und sich verfassungswidrig geäußert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, störte der Mann zunächst die Polizisten bei der Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebes in der Straße Am Ostbahnhof.

Die Einsatzkräfte erteilten ihm einen Platzverweis. Daraufhin ging der 30-Jährige auf die Straße, zeigte den Beamten den Angaben zufolge den Mittelfinger und äußerte sich verfassungswidrig.