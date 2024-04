In Berlin ist die Saison der Brunnen offiziell gestartet. Das gaben die Berliner Wasserbetriebe am Freitag bekannt. Am selben Tag sollen 72 Springbrunnen und andere Wasseranlagen in den neun Bezirken in Betrieb genommen werden, die die Wasserbetriebe betreuen. Den symbolischen Start gab es am Kreuzberger Feuerwehrbrunnen am Mariannenplatz.

Weitere sollen bis zur zweiten Maiwoche folgen. Die Brunnen wurden laut Wasserbetrieben über den Winter und das Frühjahr gereinigt und wenn nötig repariert. Neben den insgesamt 134 Brunnen, Fontänen, Wasserläufen sowie Plantschen, die erst ab 25 Grad zur Erfrischung eingeschaltet werden, reparieren oder sanieren die Wasserbetriebe eigenen Angaben zufolge noch zwölf weitere Anlagen. Sie sollen nach Abschluss der Arbeiten noch diese Saison an den Start gehen.