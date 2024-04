Ein Kurzschluss in einer kundeneigenen Trafostation ist nach aktuellem Stand die wahrscheinlichste Ursache für den mehrstündigen Stromausfall am Wochenende in Cottbus. Das haben die Stadtwerke Cottbus am Montag auf rbb-Nachfrage mitgeteilt. Die Ursachenanalyse laufe aber weiter.

Am Samstagnachmittag war in Cottbus punktuell für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Wie viele Kunden betroffen waren, können die Stadtwerke im Moment noch nicht sagen. Die Leitstelle Lausitz sprach am Wochenende von Kunden in der Innenstadt, in Branitz, Merzdorf und entlang des Stadtrings sowie in der Franz-Mehring-Straße. Auch in der Nacht zum Sonntag war es demnach immer wieder zu Problemen gekommen. Sonntagmorgen war die Versorgung größtenteils wieder hergestellt.



Die kundeneigene Trafostation ist laut Stadtwerke "aufgrund mangelhaften Anlagenzustandes" nach wie vor außer Betrieb. Der Besitzer werde nun aufgefordert, sie zu reparieren.

Kundeneigene Trafostationen gehören oft größeren Industrie- oder Gewerbebetrieben, die dadurch ihre Versorgungssicherheit absichern wollen. In der Regel liegt die Verantwortung für Wartung, Betrieb und Reparaturen dieser Station beim jeweiligen Besitzer.