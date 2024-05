Beim Baumblütenfest in Werder (Potsdam-Mittelmark) beginnt am Freitag das klassische Volksfest. Mit Bühnenprogramm und Marktständen startet somit der dritte Teil des Festprogramms.



Das Volksfest gilt als Höhepunkt der Feierlichkeiten. Allerdings findet es in diesem Jahr verkürzt statt. Die Stadt Werder reagiert damit auf ein finanzielles Defizit im vergangenen Jahr.



Bereits vor einer Woche haben Gärten, Höfe und Plantagen geöffnet. Besucher können mit speziellen Bussen von Hof zu Hof fahren und vor Ort Obstwein kosten. Seit Mittwoch gibt es zudem einen Rummel mit verschiedenen Fahrgeschäften. Am Samstag präsentieren sich Werderaner Vereine, Schulen und Institutionen beim großen Baumblütenumzug. Das gesamte Fest endet dann am kommenden Sonntag (5. Mai).