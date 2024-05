Bei einem Brand in einem Hochhaus am Platz der Vereinten Nationen in Berlin-Friedrichshain sind am Samstagmorgen neun Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer.

Unter den Verletzten ist nach auch ein Feuerwehrmann, wie der rbb von der Feuerwehr erfuhr. Bei den Verletzungen handelt es sich um Rauchgasvergiftungen.

Den Angaben zufolge war der Brand gegen 7:50 Uhr in der Küche einer Wohnung im 7. Stock ausgebrochen. Mehrere Personen waren eingeschlossen und mussten von den Einsatzkräften aus dem Haus geholt werden.

Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Offen ist, ob und wann die Bewohner des betroffenen Gebäudeteils wieder ihre Wohnungen zurück können.