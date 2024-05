Bahnreisende müssen auf den Strecken Berlin-München sowie Berlin-Frankfurt am Main ab Donnerstag mit Beeinträchtigungen rechnen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, soll auf dem Abschnitt Berlin-Halle/Leipzig digitale Leittechnik installiert werden. Im Fernverkehr kommt es deshalb vom Donnerstag eine Woche lang zu einzelnen Zug- und Haltestellen-Ausfällen sowie zu Umleitungen.



In Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) halten in der Zeit keine Fernverkehrszüge. Auf allen Verbindungen veränderten sich die Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Auch im Regionalverkehr fallen den Angaben zufolge etliche Züge aus. Als Ersatz sind Busse im Einsatz.



Bei der 185 Kilometer langen Strecke Berlin-Halle/Leipzig handelt es sich um eine der meistgenutzten Bahnstrecken bundesweit.