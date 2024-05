Wegen zu hoher Rückstände von Pflanzenschutzmitteln werden erneut Speisefrühkartoffeln aus Ägypten zurückgerufen. Sie wurden bei Edeka, Netto und Marktkauf verkauft, wie am Freitag aus Warnungen auf dem Portal lebensmittelwarnung.de hervorgeht. Betroffen sind nur mehligkochende Kartoffeln.

Demnach sind bei Edeka und Marktkauf die Marken Edeka-"Ackergold" sowie "Gut & Günstig" in Packungen mit 2,0 und 2,5 Kilogramm Inhalt betroffen. Sie wurden bundesweit, also auch in Berlin und Brandenburg, verkauft.

Bei Netto handelt es sich um die "Markttag Speisefrühkartoffeln, mehligkochend", die ebenfalls fast bundesweit in dem Discounter vertrieben wurden.