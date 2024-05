Studie sieht Bildungschancen in Berlin und Brandenburg am wenigsten ungerecht

Das Einkommen und die Bildung der Eltern entscheidet zwar auch hier stark über die Bildung eines Kindes - doch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind mit einem niedrigeren Bildungs- und Einkommenshintergrund ein Gymnasium besucht, ist hier etwas höher als in anderen Bundesländern. Dies ermittelte eine Studie des Ifo-Instituts.

Die ungleichen Bildungschancen von Kindern sind einer Studie zufolge in Berlin und Brandenburg im Vergleich aller Bundesländer am wenigsten ausgeprägt.

Die Wahrscheinlichkeit eines Gymnasialbesuchs für die davon betroffenen Kinder liegt in Berlin demnach bei 37,1 Prozent, in Brandenburg bei 34,7 Prozent. Deutschlandweit besuchen nur 26,7 Prozent der Kinder mit niedrigerem Hintergrund ein Gymnasium.

Für Kinder mit einem sogenannten höheren Hintergrund (mindestens ein Elternteil hat das Abitur oder die Familie liegt im oberen Viertel der Haushaltseinkommen) - liegt die Wahrscheinlichkeit eines Gymnasialbesuchs in Berlin bei 68,9 Prozent und in Brandenburg bei 65,7 Prozent. In Gesamtdeutschland liegt die Gymnasialquote von Kindern mit höherem Hintergrund bei 59,8 Prozent.