Mann nach Sturz in Teltowkanal wiederbelebt

Ein Mann ist in der Nacht zum Freitag in Berlin-Neukölln in den Teltowkanal gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei dem rbb sagte, stürzte der 37-Jährige auf Höhe des Delfter Ufers ins Wasser, wo er sich mit einer Gruppe von Menschen aufhielt. Nach dem Sturz sei er von den Anwesenden aus dem Wasser geborgen worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Reanimation durch herbeigerufene Rettungskräfte war laut Feuerwehr erfolgreich. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 27 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, sagte ein Feuerwehrsprecher.