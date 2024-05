Wegen frühsommerlicher Temperaturen und trockener Luft herrschen in Berlin derzeit gute Pollenflugbedingungen - zum Leidwesen von Allergikern. Vor allem Menschen mit einer Gräserpollenallergie bekämen das derzeit zu spüren, sagte Matthias Werchan von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) der Deutschen Presse-Agentur.

Noch sind die Pollenallergiker weitgehend verschont geblieben. Liegt am Wetter, wie Allergie-Expertin Anna Klaus sagt. Sie erzählt außerdem, warum Berliner stärker betroffen sind als Brandenburger. Und warum es in der DDR weniger Betroffene gab.

"Auch ins Stadtzentrum werden bei Wind viele Pollen aus dem Umland eingetragen und verteilen sich gut", so Werchan weiter. Allergiker müssten daher im gesamten Stadtgebiet mit Symptomen rechnen. Bei einem Ausflug ins Grüne sei die Pollenkonzentration tendenziell höher, erklärte Werchan. In Brandenburg blühten derzeit Roggen und Weizen, das dürften auch Allergiker zu spüren bekommen, die am Rande Berlins wohnten.